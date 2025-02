Ilgiorno.it - Giulia ha trovato la sua strada. Davide invece cambierà: "Opportunità da cogliere al volo"

Leggi su Ilgiorno.it

ha scoperto che vuole continuare a crescere con i bimbi dell’asilo e per lei è arrivata anche una nuova: concluso il Servizio civile, l’ente le ha proposto di rimanere per un altro anno. "Mi sono accorta che l’asilo è il luogo dove davvero voglio continuare a fare esperienza – racconta– mi è piaciuto lavorare sia con i bimbi che con le mie colleghe e sono molto contenta che l’ente mi abbia proposto di proseguire. È proprio quello che mi piacerebbe fare nella vita. Con i bambini mi sono trovata molto bene, sono cresciuta anche a livello personale: ho acquisito maggiore sicurezza in me stessa, in qualsiasi situazione. Consiglio a tutti di provare il servizio civile". Il servizio disi è svolto in diverse biblioteche, lui ha capito che non vuole fare questo lavoro in futuro, ma si mostra entusiasta di questa esperienza: "Mi era arrivato un volantino a casa – racconta –.