Lapresse.it - Giubileo, il Papa agli artisti: “In un’epoca di muri siete chiamati a costruire ponti”

Leggi su Lapresse.it

Il Santo Padre, al terzo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli, non leggerà l’Angelus. Mentre migliaia di pellegrini si sono radunati in Piazza San Pietro per la messa deldegli, il cardinale José Tolentino de Mendonça ha letto l’omelia scritta dal Santo Padre, in Basilica di San Pietro.Il messaggio delNel suo messaggio,Francesco ha rivolto un appello, descrivendoli come “custodi della bellezza” capaci di ascoltare e lenire le ferite del mondo. “Cari, vedo in voi chi sa chinarsi sulle ferite della società, capace di dare voce ai poveri, ai sofferenti, ai perseguitati. Inin cui le differenze rischiano di dividere anziché arricchire,, a creare spazi di incontro e dialogo, a illuminare cuori e menti.