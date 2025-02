Sport.quotidiano.net - Girone A. L’Appignanese resta a mani vuote. Il Lunano vince in rimonta

APPIGNANESE13 APPIGNANESE: Amico, Rapaccini, Fer, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello (23’ st Daniele), Tarquini, Carboni (23’ st Raffaelli), Voinea, Jayed (31’ st Morresi). All. Cotica.: Adebiyi, Carubini, Bosoi, Lorenzoni (43’ st Seck.Mouhamed), Mazzoli, Bracci (11’ st Zazzeroni), Pagliardini, Nobili, Germinale (44’ st Seck.Toulba), Giovanetti(21’ st Sottile), D’Angeli (21’ Tombini). All. Manfredini. Arbitro: Paoletti di Fermo. Reti: 3’ st Tarquini, 16’ st e 40’ st Germinale, 44’ st Zazzeroni. Ilespugna inAppignano portando a casa tre punti pesanti. I gol arrivano tutti nella ripresa: al primo affondopassa in vantaggio con Tarquini. Ilpareggia con Germinale che su corner di Lorenzoni trova la deviazionente. Il raddoppio ospite porta la firma di Germinale il cui colpo di testa non lascia scampo al portiere.