Giro di vite sugli alcolici . Ubriachi al volante ‘condannati’ a lavorare negli ospizi e nei parchi

Se alzi il gomito e vieni beccato alla guida, non rimane che aiutare i nonni nelle residenze per anziani per evitare le pesanti sanzioni o le conseguenze penali. E’ delle possibilità che viene offerta attraverso i lavori di pubblica utilità, per rimettersi in carreggiata dopo essere stati colti alla guida con un tasso alcolemico più alto del consentito. Il nuovo codice della strada è chiaro. Chi guida con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, rischia una sanzione amministrativa che va da 543 a 2.170 euro. Mentre chi supera questi valori (stando tra 0,8 e 1,5) rischia una ammenda che va da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi. Se si supera anche il valore di 1,5 allora scatta la multa da 1.500 a 6mila euro, e la detenzione da 6 mesi a 1 anno. Per la patente non c’è nulla da fare, viene sospesa anche per lunghi periodi.