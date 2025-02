Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. Primavera ferma la capolista: finisce 0-0

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Spaltorna dalla trasferta sul campo dellaComo con un punto prezioso. A Caronno Pertusella (provincia di Varese) la squadra di Pedriali impone il pareggio a reti inviolate ai lariani, ai quali questa frenata costa la vetta della classifica. Adesso è il Parma infatti a comandare il campionato, con un punto di vantaggio sul Como che non si aspettava di trovare sulla propria strada una Spal così agguerrita. Senza il portiere titolare Zenti, impegnato con la prima squadra, mister Pedriali si affida a Stagni, Osti, Pegoraro, Andreoli, Mayele, Occhi, Anzolin, Sermenghi, Contè (nella foto), Tarolli e Cecchinato. Gara chiaramente di sofferenza per i biancazzurri, che alla fine però ottengono il meritato premio di un punto che vale oro e permette di conservare il sesto posto in classifica a -3 dalla zona playoff.