Napolitoday.it - Giovani, locale e b&b: sfilza di multe nelle strade della movida

Leggi su Napolitoday.it

La Poliziaè stata impegnata in controlli sulla Malain zona Decumani e quartieri spagnoli. In Calata Trinità Maggiore un’attività è stata sanzionata per immissioni sonore difformi dalle prescrizioni e per porte aperte e musica a forte volume udibile all’ esterno. Sanzionate altre.