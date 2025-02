Ilgiorno.it - Giovani e volontariato civile. Vocazioni tra alti e bassi: "Esperienza poco conosciuta"

Il Comune di Monza ne cerca 22, a Brugherio ci si accontenterebbe di 2, mentre sono 6 le posizioni aperte ad Arcore. Sono lerisorse reclutate col Serviziouniversale. Il Comune di Monza le utilizzerebbe per 15 progetti nei settori strategici di ambiente, educazione e assistenza. Ma la realtà è che il servizionon è ancora molto conosciuto o non suscita abbastanza interesse neitra i 18 e i 28 anni (questo il limite di età fissato dai bandi) e nelle loro famiglie. La pensa così Anna Raffaeli, referente per il serviziode “La Lampada di Aladino oltre il cancro“, che sta cercando un paio di ragazzi o ragazze che abbiano voglia di condividere una parte del loro cammino die formazione insieme alla Ets che si occupa di assistenza ai malati oncologici.