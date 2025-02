Liberoquotidiano.it - Giorgia riceve il premio "minore" ed è caos: il pubblico urla, lei piange

Prima la rivolta dell'Ariston, poi la rivincita con una standing ovation quasi rabbiosa. Ildel Festival di Sanremo reagisce malissimo alla bocciatura di, esclusa dai primi 5 dal mix di televoto, sala stampa e radio. Ma quando la cantante romana, favoritissima della vigilia alla vittoria finale con la sua La cura per me, si aggiudica un", quello di Tim, il teatro si scatena in applausi a scena aperta e cori. Quando Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, sinceramente sconvolti, comunicano la posizione finale della cantante, sesta, appena fuori dalla top 5, va in scena un momento quasi drammatico tra buu e fischi. E Carlo Conti che dice: "Li lascio gridare". Poi però proprioda Pietro Labriola, Amministratore Delegato di Tim, ilTim assegnato all'artista di questo Festival più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim.