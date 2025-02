Dilei.it - Giorgia in lacrime a Sanremo 2025 dopo la classifica. Il pubblico: “Hai vinto”

La commozione di una grandissima artista: ledinella finale del Festival disanno di tante cose. Sanno di passione, d’amore, della fatica si chi nel proprio lavoro crede, ama e vuole dare il meglio. Un verdetto “amaro” quello che ha raggiunto l’artista romana all’annuncio dellafinale della kermesse condotta da Carlo Conti. Perè arrivato un sesto, inaspettato, posto. Inevitabili lee la commozione davanti alla standing ovation delche grada da ogni spalto la propria incredulità: “Hai”.piange a: l’abbraccio delEra stata acclamata da più parti come la vincitrice annunciata della 75esima edizione del Festival. Non avevano dubbi i giornalisti che avevano ascoltato in anticipo la sua canzone.