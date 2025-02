Liberoquotidiano.it - Giorgia fatta fuori, esplode il caso-televoto: "La classifica peggiore di sempre". E Conti... Rivolta e sospetti

Leggi su Liberoquotidiano.it

All'una e mezza accade l'impensabile:dalla top 5 del Festival di Sanremo. Lei, la favoritissima per la vittoria finale, esclusa dal podio come Achille Lauro. Assurdo, talmente assurdo da provocare ladel pubblico dell'Ariston. Alla fine vince Olly davanti a Lucio Corsi, due autentici outsider. E' stato il Festival delle sorprese, forse le più grandi degli ultimi anni. Quando Carlo, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, sinceramente attoniti per il verdetto congiunto di, sala stampa e radio, leggono la, dalla platea si alzano fischi sonori, buu, parole rabbiose. Parte il coro "!" per protesta equasi lo appoggia: "Io li lascio gridare, comesaranno i prossimi giorni a decretare chi ha vinto". Come dire: non si vive di sola