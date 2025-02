Giorgia è inc*** nera ha ragione Sanremo 2025 Selvaggia Lucarelli choc dopo la proclamazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Festival diha suscitato, come di consueto, un ampio dibattito tra critici e pubblico. Tra le voci più incisive, quella disi è distinta per i suoi commenti taglienti e analitici sulla finale, sul vincitore e sugli altri protagonisti della kermesse musicale. La vittoria di Olly ha sorpreso molti, inclusa la, che ha espresso le sue perplessità riguardo alla classifica finale. In particolare, ha sottolineato come artisti del calibro die Achille Lauro siano stati relegati rispettivamente al sesto e settimo posto, nonostante le aspettative fossero ben più alte.>> “Guardate lì, avete visto?”., sotto la scarpa di Lucio Corsi compare una scritta: motivo e significatoQuesto risultato ha portato la giornalista a riflettere sulla discrepanza tra il valore artistico percepito e le votazioni effettive.