Ilfattoquotidiano.it - Giorgia a Domenica In: “Mi dicevano che non sapevo cantare, le lacrime sono state liberatorie”. Poi l’ironia di Mara Venier su Alessia Marcuzzi: “Aveva bisogno di calore”

“Dopo 30 anni l’apprezzamento del pubblico non era scontato, è stato pazzesco. Per me è stata una conferma, in più con una canzone nuova che mi pare sia arrivata”. Cosìospite aIn torna sull’ovazione ricevuta ieri sera dal pubblico dell’Ariston dopo l’esclusione dalla cinquina finale del Festival di Sanremo e leper l’emozione. Quindi il giornalista Davide Maggio ha condiviso con l’artista la sua riflessione: “Secondo me il motivo per la quale non hai vinto sta tutto in quel video che abbiamo vista in cui c’è stato questo scarico di tensione perché sei talmente brava sul palco da risultare perfetta. E questa perfezione, a volte, il pubblico la percepisce come un’assenza di emozioni. Per cui, probabilmente, è questo il motivo che non ti ha fatto vincere. Se quelleci fosseromartedì, a quest’ora staresti festeggiando?”, ha domandato il giornalista, tra i mormorii generali di colleghi e spettatori.