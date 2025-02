Biccy.it - Gianni Sperti sui ritocchini, nuovo amore e paura a Uomini e Donne

Leggi su Biccy.it

Dopo Tina Cipollari, ancheè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato d’, di, di periodi complicati e anche dei suoi. L’opinionista di Canale 5 ha ammesso di aver fatto qualche piccolo intervento, ma ha anche aggiunto di non vedersi così cambiato rispetto a quando era un ragazzo.“Il trono di Tina riserverà delle belle sorprese. Io non mi metterei sul trono, non credo, non saprei gestirla. Non riesco a fidanzarmi da solo, figurati in televisione. Se mi curo molto esteticamente? Alimentazione e sport, ma non metto mai creme. Chi mi critica dicendo che sono cambiato molto negli anni? Io non mi vedo così cambiato. Cosa devo rispondere a queste persone? Mi espongo in televisione, poi uno magari si fa dei, io li ho fatti, a qualcuno può piacere e ad altri no.