Gea Grosseto va a Poggibonsi. Biancorossi alla prova 'Paolo Neri'

BASKET La Geasul campo dicerca la scintilla per uscire da un periodo nero nel campionato di Divisione 1. I, oggi alle 18, saranno infatti di scena sul campo del Paolo Nesi, formazione che sopravanza la Gea di 2 punti, ma che la formazione grossetana ha già battuto due volte, prima in Coppa Toscana poi in campionato di Divisione 1. "Non mi pesano le sette sconfitte rimediate nelle ultime otto giornate, volutamente non guardo mai i risultati – spiega coach Marco Santolamazza - rimane tanto rammarico per non essere riuscito mai a schierare la stessa formazione. Ripartiremo dbellacon la capolista Certaldo, una gara che ad un certo punto potevamo anche fare nostra, ma che per vari episodi è andataVirtus". Senza Davide Liberati e Mirko Mari,prima dell’incontro in terra senese ha il dubbio di Ignarra e Scurti che sono stati colpiti dall’influenza.