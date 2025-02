Lapresse.it - Gaza, la città di Jabalia rasa al suolo: le immagini riprese da un drone

Distruzione e macerie a, nel nord della Striscia di, colpita per 16 mesi dai bombardamenti israeliani. Nel frattempo il segretario di Stato americano Marco Rubio è in Israele per incontrare il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo ha minacciato che “se tutti i nostri ostaggi non verranno rilasciati, fino all’ultimo, si scatenerà l’inferno”.