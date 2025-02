Bergamonews.it - Gasperini rivoluziona l’Atalanta contro il Cagliari: il vero obiettivo era gestire le forze in vista del Brugge

Alla luce del terzo pareggio consecutivo della capolista Napoli, ripreso sul 2-2 dalla Lazio, lascia ancora di più l’amaro in bocca in casa Atalanta lo scialbo 0-0 interno con il. Un’occasione letteralmente cestinata per ridurre il gap dalla vetta del campionato, soprattutto in un turno che, sulla carta, presentava tutti i crismi per essere considerato favorevole alla Dea. Uno scenario invitante, del quale però Retegui e compagni non sono stati in grado di approfittare. E così, in attesa di Juventus-Inter,rimane terza a -5 dal primo posto, ma la sensazione forte è davquella di aver gettato al vento un’occasione.Hanno fatto discutere, senza dubbio, le scelte di Gian Piero, il quale ha letteralmenteto l’undici iniziale che ha dato il la alla sfida coi sardi.