Gallo bassista di Vasco | AC DC che show La mia Imola è rock

“San Siro? Beh, lì ci vanno tutti. Vi assicuro che suonare in autodromo davanti a un mare di persone fa davvero un altro effetto”. Nel cuore di unac’è sempre ilGolinelli. Lui, storicodie ancora prima di Gianna Nannini, proprio come gli AC/DC conosce bene le emozioni di quel palco che il prossimo 20 luglio vedrà la band di ’Highway to hell’ scatenare un ’inferno’ di note davanti a 85mila persone., lei e gli AC/DC appartenete più o meno alla stessa generazione. Le piacciono? “Li seguo da sempre. L’ultima volta li ho visti a Milano, sono un gruppo cardine della storia del: è bello che l’autodromo riesca ad attirare ancora artisti di quel calibro”. Li andrà a vedere quindi? “Senza dubbio, ma vi dirò di più. Matt Laug, il batterista, è un amico.