Furti in casa a Santa Sofia, si teme una banda

e vandalismi colpiscono da settimanee in paese comincia a serpeggiare la paura. L’ultimo episodio, il più grave in ordine di tempo, si è verificato nelle abitazioni delle famiglie Campacci-Leoni e Stefanelli-Salvadorini, messe a soqquadro nella prima serata di venerdì 14 febbraio. Siamo nel rione Borgo, in un edificio a due piani dei primi del ‘900, tra le vie Luciano Greggi e piazza Gentili, a fianco del parco Guelfo Zamboni e del parcheggio del Vallino. I malviventi, complice la festa di San Valentino, hanno forzato la finestra della abitazione del primo piano e hanno rubato un po’ di oggetti in oro e in argento buttando tutto all’aria. Emiliano ed Azzurra nonostante abbiano fatto le ore piccole per risistemare le stanze, sono ovviamente preoccupati di quello che è accaduto.