Fuga di Tony Effe e litigio dietro le quinte con Elodie i rumor

Il post Sanremo sta regalando più colpi di scena e sorprese rispetto al Festival stesso.ha litigato in diretta a Domenica In con Davide Maggio e pare chenon sarà da Mara Venier, diverse testate infatti parlano di una “a Roma” per il rapper di Damme Na Mano. Che il rapper abbia già lasciato Sanremo l’hanno annunciato i conduttori di Rai Radio 2 ieri notte: “È già tornato a Roma, era sfinito dopo una settimana intensa“. Ma non è finita qui, perché Striscia la Notizia, Il Messaggero e Il Mattino hanno anche riportato idi una possibile discussione traed.Ladia Roma.Vanity Fair ha fatto sapere: “infuriata e ladi: i retroscena di Sanremo 2025. Mentre tutti si aspettavano una scazzottata tra Fedez e, bastava guardare dall’altra parte per accorgersi che i polveroni c’erano, e pure grandicelli, se è vero quel che si dice, e cioè che propriosia già fuggito a Roma – immediatamente dopo il verdetto che lo ha visto conquistare un non esattamente gratificante venticinquesimo posto – si dice dopo aver litigato conledell’Ariston“.