Fuga di monossido di carbonio in un agriturismo nel Vercellese: 18 persone intossicate

Diciottosono state soccorse in undelnella notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 3, per una intossicazione dadi. Sul posto sono intervenuti il 118 di Alessandria e la Croce Rossa di Casale. I soccorritori hanno riferito che cinquesono state portate in ospedale con codice giallo, mentre le altre risultano codici verdi. Il fatto è accaduto a Motta dè Conti, piccolo centro quasi al confine con la Lombardia.Secondo le prime informazioni raccolte da TgVercelli.it, nessun intossicato sarebbe in gravi condizioni. Nove di questesi trovano tutt’ora al Pronto soccorro del “Sant’Andrea” e per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti. All’si trovano i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.