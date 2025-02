Laspunta.it - Frosinone presentato il programma del Carnevale

Leggi su Laspunta.it

Tradizione, spirito identitario, ma anche tante sorprese e novità troveranno posto nell’edizione 2025 delstorico frusinate e della Festa della Radeca, la festa – dissacrante, goliardica, gioiosa ma anche benefica – più amata dal popolo frusinate. “L’attesa è finalmente terminata: l’edizione 2025 delStorico Frusinate e della Festa della Radeca è pronta a coinvolgere l’intera comunità. Ilrappresenta, infatti, una delle tradizioni più sentite dai frusinati, un’occasione per esprimere l’anima più autentica della città, dove la goliardia e il divertimento si fondono con l’orgoglio di appartenere a un territorio ricco di storia, arte e cultura – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli in occasione della presentazione dell’evento, che si è aperta con il ricordo dedicato al maestro Angelo Piccoli – Proprio queste caratteristiche hanno permesso che ildiottenesse il prestigioso riconoscimento di “storico” da parte del Ministero della Cultura, che ne ha evidenziato l’unicità nel panorama italiano e non solo.