Ilgiorno.it - Frontale tra due auto: i conducenti perdono la vita

Leggi su Ilgiorno.it

GRAVELLONA LOMELLINA (Pavia) Si sono alzati presto per andare al lavoro. Ma sulla strada che li stava conducendo a destinazione hanno trovato la morte. Cinzia Venturini, 52 anni, due figli, residente a Cassolnovo, stava raggiungendo Gravellona dove lavorava in un panificio. Oussama Ikrame, 29 anni, marocchino, che abitava a Cilavegna, stava compiendo il percorso inverso per raggiungere la ditta di impiantistica di Cassolnovo. Le lorosi sono scontrate frontalmente lungo la “provinciale della morte“, la 192 che collega Cassolnovo a Gravellona e che già in passato è stata teatro di diversi gravi incidenti, alcuni dei quali dell’esito tragico. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di ieri. Le condizioni di visibilità erano perfette, ma la bassa temperatura aveva reso il fondo stradale una sorta di lastra di ghiaccio.