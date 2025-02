Oasport.it - Freestyle, vittorie di Finley Melville Ives e di Li Fanghui nell’halfpipe a Calgary

Calato il sipario nella notte (italiana) tra sabato 15 e domenica 16 febbraio sulle due prove uomini e donne della Coppa del Mondo, specialità halfpipe. Sulle nevi di(Canada) lo spettacolo non è mancato e i migliori sono stati il neozelandesee la cinese Li, classe 2006 di puro talento, ha deliziato la platea, ottenendo come best score 92.75, precedendo la coppia americana composta da Nick Goepper (92.25) e da Alex Ferreira (91.75). A completare la top-5 sono stati l’altro neozelandese Luke Harrold (89.50) e il canadese Brenden MacKay (87.00). Ferreira, quindi, si è issato in vetta alla classifica di specialità e generale.Tra le donne, come detto, la cinese Li ha prevalso, essendo l’unica ad aver ottenuto uno score oltre i 90 punti, ovvero 90.