Fratellidi Salis che lottano per non perdere l' immunità Ue | chi sono

Fratelli...di Salis che lottano per non perdere l'immunità Ue: chi sono

Corruzioni, rapporti ambigui con Mosca, omofobia, antisemitismo.solo alcuni dei reati contestati ai "fratelli" e alle "sorelle" di Ilaria. Deputati eletti a Bruxelles nella scorsa primavera, che rischiano ora dil'da europarlamentare e subire un processo. Conosciamo, nel dettaglio, i dieci esponenti politici che, secondo le varie tesi accusatorie, avrebbero qualche peccatuccio da espiare. L'eurodeputata ceca Jana Nagyová, del gruppo dei Patrioti è coinvolta in un caso di frode sui sussidi comunitari. Insieme all'ex primo ministro Andrej Babiš, avrebbe tramato per far apparire un'azienda agrochimica idonea a una sovvenzione di 2 milioni di euro. Sull'ungherese Klara Dobrev, del gruppo dei Socialisti e Democratici, già vicepresidente del Parlamento Europeo nel 2019, pende un'accusa pesante, quella di essere coinvolta in un'indagine su una rete di pedofili.