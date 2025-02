Metropolitanmagazine.it - Franco Nero, chi è la moglie Vanessa Redgrave: “Ci siamo lasciati, ma dopo tanti anni ci siamo ripresi”

L’incontro traè avvenuto nel 1967 sul set del film Camelot. “Non è stato un colpo di fulmine – ha rivelato lo stessoa Da noi. A ruota libera con Francesca Fialdini – Ero stato scelto per fare ‘Camelot’ e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra. Un giorno con il regista camminavo nei giardini della Warner Bros e vidi questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati. Ebbi una pessima impressione di lei e, infatti, fui molto freddo“.Il primo incontro sul set del film Camelot come ha raccontato proprio l’attore dissimi film di scucio come Django, Il giorno della civetta, Querelle de Brest, Il Giovane Toscanini. : “ero stato scelto per fare “Camelot” e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra.