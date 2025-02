Cms.ilmanifesto.it - Franco Moretti, lo stile, un modo di sagomare il reale

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Da alcuni anni,vive in un paesino di montagna, vicino a Ginevra, dopo aver insegnato letteratura inglese e comparata per una vita – tra Pescara, Salerno, Verona, New ., lo, undiilil manifesto.