FOTO – Inter pronta la maglia per il derby d’Italia | ecco qual è!

L’sfida la Juventus stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium per tentare di conquistare il primo posto in classifica dopo il pari del Napoli contro la Lazio. Conscenderanno in campo i Campioniin carica? OUTFIT PRONTO – L’di Simone Inzaghi, dopo la vittoria con la Fiorentina di Raffaele Palladino, ha l’occasione questa sera di conquistare la vetta della classifica, ma non sarà semplice sul campo della Juventus. La sfida con i bianconeri non è mai banale, a maggior ragione quando da entrambe le parti c’è un obiettivo importante. Nel frattempo all’Allianz Stadium, dove è arrivato già da un po’ il pullman nerazzurro, è quasi tutto pronto, compreso l’outfit di Lautaro Martinez e compagni., sul campo della Juventus per provare a conquistare il primo posto:laCOLORI – Ilè sempre una partita importante, sentita e complessa ma l’di Inzaghi è ormai abituata alla pressione e sa perfettamente quante insidie nasconde una partita del genere.