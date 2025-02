Anteprima24.it - FOTO/ Cautano, proseguono spediti i lavori sulla Provinciale Vitulanese

Tempo di lettura: 3 minutidi Annalisa PapaStanno finalmente volgendo al termine iStrada109al Km.14,400.Un’arteria importante per la Valle che è stata più volte interessata da un grave moto franoso; nonostante vari interventi susseguitesi negli anni, la strada aveva subito una lunga chiusura, con gravi disagi soprattutto per i cittadini e le cittadine diretti verso la valle caudina, ma anche incomodo per chi, dai Comuni di Tocco Caudio e di, doveva raggiungere il capoluogo.I nuovi, cominciati lo scorso anno, avevano permesso la riapertura a senso alternato ed anche il passaggio del giro d’Italia.Negli ultimi giorni, attraversando il tratto, dopo mesi, si può procedere in entrambi i sensi, anche se con molto cautela data la presenza degli operai che stanno ultimando i