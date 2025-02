Zonawrestling.net - FOTO: Buddy Matthews omaggia la moglie Rhea Ripley a Grand Slam Australia

Durante lo show AEWgli atleti della compagnia con originine o neozelandesi si sono stati messi in risalto con i match più importanti della serata.Non ha fatto eccezione, impegnato nel match valevole per il Continental Championship di Kazuchika Okada.Il tributo aMa, idolo di casa, non si è limitato soltanto ad apparire.Il membrono degli Hounds Of Hell ha infatti indossato durante la sua entrata una giacca con disegnata la bandiera dell’, identica a quella indossata da suaad Elimination Chamber 2023 a Perth.wore the same exact jacket as his wifedid inpic.twitter.com/O7a944lMUQ— AIR (@AIRG0LD) February 16, 2025 Ma il tributo non finisce qui; durante il matchha utilizzato su Okada la celebre modified cloverleaf di sua