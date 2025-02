Secoloditalia.it - Foti smonta la retorica anti-Trump: “L’Ue i dazi se li è messi da sola, lo dice anche Draghi”

«Basta leggere un europeista convinto come, che ha scritto una cosa molto vera: l’Europa in qualche modo ise li è messa da, e ora per uscirne deve concentrarsi su problemi che si è creata essa stessa»: lo, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, il ministro per gli Affari Europei e l’attuazione del Pnrr, Tommaso.«Per esempio, l’automotive è uno dei temi che lasciano pochi dubbi, visto che è un settore in cui l’Europa è leader e ha 14 milioni di lavoratori coinvolti. Qualche riflessione, una presa di coscienza su un mondo che sta cambiando, sulla intelligenza artificiale, sulle nuove tecnologie, sulla ricerca, bisogna farla prima che sia troppo tardi»,ancora l’esponente di FdI. Quindi, spiegaal Corriere, «l’Europa sa che dovrà trattare. Solo in Italia l’opposizione pensa di dover praticare o suggerire politiche che non pratica quando è in maggioranza.