Formula 1 il nuovo El Dorado è il Rwanda | la prospettiva di un Gp africano da milioni di dollari in uno dei Paesi più poveri al mondo

Lewis Hamilton ha confessato di aver ricevuto una promessa da Stefano Domenicali sulla possibilità di correre un Gran Premio nel continenteprima del suo ritiro dalle corse, o almeno dalla1. In Africa non si corre più dal 1993, da quando il GP suddi Kyalami fu tolto dal calendario causa bancarotta della società che gestiva il circuito, in seguito rilevato dalla Federazione Automobilistica del Sudafrica. Un’assenza che comincia a pesare, guardando nell’ottica della politica espansiva di Liberty Media all’insegna di calendari sempre meno eurocentrici, anche a scapito di tracciati storici. La saturazione dei posti disponibili creata dalla volontà di numerosi, anche privi di tradizione automobilistica, di entrare nel Circus più danaroso al, avvenuta a dispetto dell’incremento del numero di gare del Mondiale, ha prodotto i primi casi di turnover.