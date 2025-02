Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Inter: le scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: lediper il match dell’Allianz Stadium, valido per la venticinquesima giornata di Serie ALasi appresta a scendere in campo quest’oggi nella sfida dell’Allianz Stadium contro l’ha scelto il suo undici iniziale con cui dare la caccia a tre punti nella venticinquesima giornata della Serie A 2024/25. Di seguito le sueLIVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All.. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Locatelli, Kelly, Vlahovic, Yildiz, Cambiaso, Rouhi, Mbangula.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.