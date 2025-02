Sport.quotidiano.net - Forlì, stavolta è un blitz da non mancare. Assalto a Orzinuovi, "con determinazione"

Interessante intreccio questa sera alle 18, quando l’Unieuro affronterà a domicilio la Gruppo Mascio: i ragazzi allenati da coach Antimo Martino dopo il netto successo contro la capolista Udine sono al punto più alto della loro stagione, reduci da quattro successi nelle ultime cinque partite, arrivati anche contro le formazioni più ambiziose del torneo come Rimini, Cantù, oltre ai citati friulani, e affronteranno oggi una squadra che, invece, è nella più profonda delle crisi tecniche. Reduci da nove ko consecutivi. i lombardi hanno ritrovato in panchina coach Franco Ciani (esonerato a dicembre e poi richiamato), ma sembrano davvero in grande difficoltà: basti pensare che in estate era stato scelto, come guardia americana, Gabe Devoe, poi tagliato nonostante i quasi 15 punti di media e sostituito dall’ex Rimini Jazz Johnson (14+5 assist nelle nove gare giocate), ora fermato da un infortunio e a sua volta rimpiazzato da Gerel Simmons, arrivato dalla serie A turca e capace di firmare una prova da 18 punti, lo scorso weekend, nella gara persa contro Avellino (89-78).