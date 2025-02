Sport.quotidiano.net - Football americano: Warriors, subito i Rhinos

Scatta il campionato diche vedrà ai nastri di partenza, come nelle passate stagioni, anche i Carpanelli. Squadra rinnovata, rispetto al passato, anche se in panchina, già dallo scorso anno, siede Samuele Rigato. L’avventura dei Guerrieri comincerà in trasferta, a Milano, su uno degli impianto storici deldi casa nostra. Si gioca al Vigorelli, a partire dalle 14, contro i. Per i Guerrieri, reduci da una stagione con tante sconfitte, ma anche buoni risultati dal settore giovanile, sarebbe importante partire con il piede giusto per smaltire le tossine accumulate nel 2024.