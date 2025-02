Lanazione.it - Fontana e Torre degli Sciri a luci spente. Lancio del quiz sulle abitudini energetiche

Perugia è una città che crede nella cultura della sostenibilità e nella necessità di un cambiamento collettivo. “M’Illumino di Meno“ è un’occasione preziosa per mettere al centro buone pratiche e progetti virtuosi che possono ispirare la comunità". Parola della sindaca Vittoria Ferdinandi nel presentare il calendario delle iniziative, nell’ambito di “M’Illumino di Meno“, che coinvolgeranno anche il mondo dello sport. Si inizia oggi con lo spegnimento dellaMaggiore e della. Alla Farmacia Lemmi (11 - 13 / 17 - 19), invece, saranno elaborate diagnosi personalizzate per uno stile di vita più umano, a cura di Libero Pensatore e Cantina Biodinamica Manidiluna. Al Palasport Barton in occasione della partita della Sir contro Milano ingresso in campo e spegnimento delleper 15 secondi.