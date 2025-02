Leggo.it - Folle in un bar a Gradisca d'Isonzo accoltella i clienti: ragazza in codice rosso, altre due persone ferite. La lite mentre erano seduti a un tavolino

Leggi su Leggo.it

E' entrato in un bar e si è lanciato contro treferendo con un coltello in maniera grave unae in modo più leggero due giovani. E' accaduto domenica sera a.