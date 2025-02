Lanazione.it - Folgorato in una cabina elettrica, è gravissimo

Prato, 16 febbraio 2025 – E’ in condizioni gravissime e in serio pericolo di vita l’uomo che oggi pomeriggio è rimastoin unadell'Enel. E’ successo oggi pomeriggio in via Cava, a San Giusto, intorno alle 17. Non è chiaro perché l’uomo si sia introdotto nella: sul caso indagano le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche il 118 con l’elisoccorso regionale Pegaso e i vigili del fuoco, oltre al personale Enel che ha portato sul posto un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni in attesa di riattivare tutte le forniture. La folgorazione ha provocato un blackout in zona che coinvolge circa un migliaio di utenze; coinvolte anche molte aziende del vicino Macrolotto.