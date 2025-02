Juventusnews24.com - Fiorentina Juventus Women 2-3 LIVE: la caparbietà di Vangsgaard!

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminileLadi Max Canzi affronta lain trasferta nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia femminile prima della sosta per le Nazionali.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA2-3: sintesi e moviola2? Bonfatini ci prova dal limite – Brutto pallone giocato da Girelli che mette in crisi la propria retoguardia che riesce comunque a murare l’ex bianconera al perimetro5? Gol Harviken – La norvegese colpisce quasi di nuca su corner battuto da Brighton sul primo palo. Difesa viola e Durante bruciate6? Tiro Erzen – Reagisce subito lache prova ad aumentare il ritmo.