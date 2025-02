Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como, viola affamati di Europa. Probabili formazioni e tv

Firenze, 16 febbraio 2025 –, Verona e Lecce: da questo tris di sfide con avversari sulla carta abbordabili (e anche per questo “pericolosissimi”) uscirà con più certezza la dimensione della, quali potranno essere le sue ragionevoli ambizioni e quali i sogni. A partire dall’obiettivo, possibilmente la Champions. Si comincia oggi al “Franchi” (ore 12.30, diretta tv su Dazn) sfidando il, squadra molto interessante, ben allenata da Fabregas, che sta lottando con tenacia e qualità per salvarsi e schiera un talento come Nico Paz. Il tecnicoPalladino dovrebbe sostituire Kean (squalificato) con Beltran, buttando nella mischia Fagioli e Zaniolo per la prima volta indall’inizio.(4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.