Fiorentina-Como Streaming Gratis | dove vedere il lunch match di Serie A

Ci aspetta una grande domenica diA con le sfide del 25° turno. Alle ore 12:30 andrà in scena iltra Fiorentine eall’Artemio Franchi. La sfida tra viola e lariani sarà solo il primo dei grandi appuntamenti di giornata, che proseguito con Parma-Roma alle 18:00 e si concluderà con la super sfida tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium alle 20:45.L’andamento diLaoccupa la sesta posizione con 42 punti in classifica, a -3 dalla Lazio quarta. Nell’ultima giornata la squadra di Raffaele Palladini hanno visto interrompere la striscia di tre vittorie consecutive, perdendo 2-1 contro l’Inter nel Monday Night. Ilsi trova al 16° posto in classifica a quota 22 punti, a +2 dalla zona retrocessione. Gli uomini di Cesc Fabregas hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (contro Milan, Atalanta, Bologna e Juventus), vincendo solo contro l’Udinese.