Fiorentina-Como 0-2 Palladino | Colpa mia giornata storta Ma non sono preoccupato

Firenze, 16 febbraio 2025 -ccia per la, che perde 2-0 in casa con il. Gara mal giocata e senza grandi occasioni da gol, complice anche l'assenza di Kean per squalifica. Questa l'analisi di mister Raffaele. "Complimenti alvenuti qui con coraggio e personalità. Siamo partiti bene, abbiamo avuto occasioni. Poi ci siamo un po' allungati e loro ci hanno attaccato la profondità. Dovevamo essere più compatti, poi abbiamo pagato una lettura sbagliata su un calcio piazzato. Nella ripresa ho chiesto di andare avanti ma potevamo fare meglio. Mi prendo le responsabilità, io in primis nonriuscito a trasmettere l'energia giusta alla squadra. E' una, è andata così. Cercheremo di riscattarci, lavoreremo tanto in settimana". L'assenza di Moise ha pesato? "Se Zaniolo avesse fatto gol staremo parlando di altro, ma ha fatto una buona gara da adattato.