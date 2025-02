Internews24.com - Fiorentina Como 0-2, Nico Paz mette la parola fine al match. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione0-2,Paz chiude definitivamente i conti al Franchi: lanel 25° turno di campionatoTermina qui, al Franchi i viola sbattono contro una squadra in grande spolvero. Ilsi sblocca al 41? minuto grazie al gol di Diao che porta in vantaggio i lariani, la squadra di Palladino non riesce a ristabilire i conti e al 66?Pazlaalla gara per il definitivo 0-2 dopo 6 minuti di recupero. Nella sfida delle 12:30 i ragazzi di Fabregas hanno dominato, 8 infatti i tiri contro i 4 della, tantissimi i falli commessi. Ecco il nuovo volto dellanel campionato italiano.Napoli 56Inter 54Atalanta 51Lazio 46Juventus 4342Milan 41Bologna 41Roma 34Udinese 30Torino 28Genoa 2725Cagliari 25Lecce 24Verona 23Empoli 21Parma 20Venezia 16Monza 13Leggi su Internews24.