Fiorentina-Como 0-2 Diao e Nico Paz espugnano il Franchi

è terminata 0-2. I Lariani si sono imposti in casa della Viola, nell’anticipo della 25a giornata di Serie A, grazie ai gol dial 41? e diPaz al 66?.Dopo tre sconfitte di fila, ildi Fabregas torna a sorridere portando a casa tre punti pesantissimi per la salvezza. I lariani si portano a quota 25 punti a +5 sulla zona retrocessione. Secondo ko di fila, invece, per ladi Palladino dopo quella del Meazza contro l’Inter. I viola restano al sesto posto alle spalle della Juventus con 43 punti e con Milan e Bologna che iniziano a far sentire il fiato sul collo.La Gen Z del @1907 stende la Viola ??#pic.twitter.com/v9gYEoPaKy— Lega Serie A (@SerieA) February 16, 2025, la partitaPriva di Kean, lache ha subito due grandi occasioni con Zaniolo e Gosens, e poi un’altra chance ancora con Zaniolo al quarto d’ora.