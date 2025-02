.com - Fiorentina brutta col Como: 0-2. A Palladino non basta rifugiarsi dietro l’assenza di Kean. Ora bisogna ripartire. Pagelle

Patatrac! Perde in casa contro il(0-2) che fa due gol e un figurone con i suoi "telentini": Assane Diao (già quarto reti, è arrivato a gennaio) e il ventunenne prodigio Nico Paz. Ma è troppo, la, per essere vera. Non, a Raffaele, nascondersil'assenza di. La squadra, oggi, non solo non è riuscita a trovare lo straccio di un gol, ma ha avuto problemi enormi anche a metà campo, dove il solo Fagioli, secondo me, è riuscito a fornire una prestazione decenteL'articolocol: 0-2. Anondi. Oraproviene da Firenze Post.