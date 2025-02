Fiorentina | battere il Como oggi 1230 per correre verso la Champions Beltran vice Kean E ci sarà Zaniolo Formazioni

.com - Fiorentina: battere il Como (oggi, 12,30) per correre verso la Champions. Beltran vice Kean. E ci sarà Zaniolo. Formazioni

Leggi su .com

Vincere senza: ecco il compito della, ore 12,30, contro il. L'unica gara di campionato in cui fin qui era mancato l'ex attaccante della Juventus, in quel caso per problemi fisici, era stata la trasferta col Genoa disputata il 31 ottobre, vinta 1-0 grazie alla rete di GosensL'articoloil, 12,30) perla. E ciproviene da Firenze Post.