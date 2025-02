Ilrestodelcarlino.it - Finti messaggi. Inps per rubare dati sensibili

Una nuova frode informatica con cui i malintenzionati provano aattraversoche fingono di mandare dall’. E’ la nuova truffa approdata anche a Cesena. Sono stati segnalatiprovenienti da un falso mittentein cui l’utente viene invitato a cliccare su un link per identificarsi o aggiornare i proprianagrafici o bancari. È stato segnalato l’invio di alcunimalevoli a tema assegno unico. Ilo comincia così: "Gentile cliente, la informiamo che il nostro sistema automaticoci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715 euro sulle tasse o contributi pagati nell’anno 2022. Tuttavia abbiamo provato a effettuare il pagamento tramite bonifico bancario ma l’operazione non è andata a buon fine perché i suoibancari risultano inesatti".