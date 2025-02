Lanazione.it - Fine vita, la politica in cerca di risposte. “Dalla Toscana un importante stimolo, ma serve una legge nazionale”

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 16 febbraio 2025 –sul, il dibattito è aperto. Un dibattito caratterizzato dai dubbi di legittimità dellalicenziataregionee da chi, invece, ne fa una questione di opportunità, o meglio, di civiltà. Abbiamo registrato alcune opinioni, auspicando, peraltro, che questo possa rappresentare il giusto viatico utile a una discussione – anch’essa civile – su un tema che, voluto o meno, è comunque sentito. “Rimango dubbioso su unadi carattere regionale – afferma Olivo Ghilarducci, ex sindaco di Capannori, già consigliere regionale in passato ordinario di Statistica all’università di Pisa – perché credo che il tema debba essere affrontato a livello di parlamento e di governo; il rischio che possa esserci un intervento “arcobaleno” con Regioni che vanno ciascuna per conto proprio è da ere; io sono cattolico ma sento che l’argomento deve essere affrontato in maniera corale, lo accomuno ai temi anch’essi centrali come furono il divorzio o l’aborto; sul, l’attenzione e il coinvolgimento devono essere massimi e mi auguro che si sia trattato, da parte della, di una spinta e unoverso l’attuale Parlamento, anche se non condivido questa forma: tengo poi a rimarcare l’importanza del confronto con il mondo cattolico”.