Ilgiorno.it - Fine settimana negli spazi di Lariofiere dedicato agli amanti del buon bere

Leggi su Ilgiorno.it

deldove sabato 22 e domenica 23 febbraio è in programma “Erba in Vino 2025“, mostra mercato che permette di degustare la piccola produzione vitivinicola italiana e fare acquisti diretti. Ci sarà anche un’area dedicata alle masterclass che saranno tenute dai professionisti della ristorazione di Authentica: “Le grandi bolle a confronto“, “Bianchi tra nord e sud“, “I grandi rossi italiani“. Il salone sarà aperto sabato dalle 14 alle 21 e domenica dalle 12 alle 20, i visitatori oltre alle degustazioni potranno acquistare bottiglie e prodotti al prezzo speciale riservato all’evento. In mostra oltre 300 etichette con più di 50 aziende provenienti da tutta Italia. “Erba in Vino 2025“ offrirà uno spaccato della produzione enologica nazionale puntando sulle peculiarità regionali.