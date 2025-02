Ilnapolista.it - Finalmente Raspadori: è stato sufficiente metterlo dal primo minuto e soprattutto nel suo ruolo (CorSport)

Il Corriere dello Sport elogia la prestazione dinel pareggio per 2-2 tra Lazio e Napoli.schierato da attaccante (seconda punta), Jack ha inciso come ci si aspettava.Un gol da centravanti e un altro “propiziato”Scrive il Corriere dello Sport:Un gol, un altro propiziato e una partita nel complesso da gigante. Cosìha attenuato per una serata il rammarico per l’addio di Kvaratskhelia, l’infortunio di Neres e l’emergenza in attacco. Èin campo dal, come non succedeva dal 31 agosto con il Parma alla terza giornata. E,, èfarlo giocare nel suo. Stavolta non ci sono stati compromessi, Jack èmesso nelle condizioni di giocare come sa, in coppia con Lukaku e con la libertà di muoversi su tutto il fronte d’attacco.