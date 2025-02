Ilrestodelcarlino.it - Finalmente Primavera dopo 8 gare di digiuno. Primo hurrà per Turrini

REGGIANA 2 CITTADELLA 1 REGGIANA: Rubboli, Zingone, Ferretti (29’ st Fontanini), Agnesini, Meringolo, Gueye, Pigati, Shaibu, Cavaliere, Tessitori (40’ st Natale), Fitto (40’ st Kljajic). A disp. De Falco, Maggiore, Alfani, Penta, Biolchi, Legati, Majdenic, Sula. All.. CITTADELLA: Scquizzato, Giuriato Scarpa, Colzi (1’ st Cerantola), Gobbato, Genova, Basso (43’ st Balestrieri), Mureddu, Sanaogo (1’ st Pozzato), Ferronato (43’ st Curtolo), Faccin (43’ st Librizzi). A disp. Sommacal, Diagne, Bedeschi, Zamuner, Karageorgi, Zanotelli. All. Agostini. Arbitro: Papi di Prato. Reti: 13’ Faccin (C), 38’ Cavaliere (R); 47’ st rig. Kljajic (R). Note: espulso Scarpa (C) per doppia ammonizione al 42’ pt. Ammoniti De Falco (R), Faccin e Genova (C). La Reggiana (17) piega nel recupero un Cittadella (19) in inferiorità numerica per oltre un tempo e ritrova una vittoria che mancava da ben 8 giornate.